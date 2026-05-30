Yılanı Vurmak İçin Ateş Açan Kişi 5 Kişiyi Yaraladı

30.05.2026 16:25
Şanlıurfa'da yılanı vurmak için açılan ateş, 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir eve giren yılanı öldürmek amacıyla av tüfeğiyle ateş açan kişi, seken saçmaların isabet ettiği 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evine giren büyük bir yılanı fark eden H.Ü., yılanı gider deliğine sıkıştırdıktan sonra av tüfeğiyle ateş etti.

Açılan ateş sonucu tüfekten çıkan saçmaların sekmesiyle olay sırasında evin dışında bulunan Y.B.K. (4), E.Y. (30), R.Ü. (58), M.S.Y. (3) ve F.E.Y. (6) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu daha ciddi olduğu öğrenilen 3 yaşındaki M.S.Y., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Şanlıurfa'daki bir hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Hayvanlar, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

