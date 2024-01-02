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Yılbaşı eğlencesinde 'laf atma' kavgası kanlı bitti, genç yoğun bakımda - Son Dakika
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Yılbaşı eğlencesinde 'laf atma' kavgası kanlı bitti, genç yoğun bakımda

Edirne'de yılbaşı eğlencesinde 'laf atma' tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan 27 yaşındaki genç yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, olayın şüphelisi 22 yaşındaki genç de tutuklandı.

02.01.2024 - 13:50,  Güncelleme: 13:51
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Yılbaşı eğlencesinde 'laf atma' kavgası kanlı bitti

27 yaşındaki genç yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

EDİRNE - Edirne'de yılbaşı eğlencesinde 'laf atma' tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan 27 yaşındaki genç yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, olayın şüphelisi 22 yaşındaki genç de tutuklandı.

İddialara göre; Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bir mekanda yılbaşı eğlencesi yapan 23 yaşındaki kadın E.Y.A. ile eski erkek arkadaşı 27 yaşındaki Y.K. arasında tartışma yaşandı. Mekanın dışına taşan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı görünce olaya dahil olan kadının 22 yaşındaki sevgilisi O.K., yanındaki bıçakla eski erkek arkadaş Y.K.'yı göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Bıçaklanan Y.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kadın ve erkek arkadaşı ise arabayla hızlıca olay yerinden kaçtı. Olayın şüphelisi O.K. suç aletiyle birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.K. sevk edildiği mahkemece 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Y.K. ise, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Yılbaşı eğlencesinde \'laf atma\' kavgası kanlı bitti, genç yoğun bakımda
Kaynak: İHA
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