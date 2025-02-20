Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz: "Soğutma çalışmaları sürüyor"
BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı otomobil sanayi sitesindeki Shell firmasına ait yağ deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Soğutma çalışmaları sürüyor" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz: 'Soğutma çalışmaları sürüyor' - Son Dakika
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