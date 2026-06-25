Yıldırım Çarpan Çiftçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıldırım Çarpan Çiftçi Hayatını Kaybetti

Yıldırım Çarpan Çiftçi Hayatını Kaybetti
25.06.2026 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de tütün tarlasında yağmurdan kaçan çiftçi, ağaca sığınırken yıldırım çarpması sonucu öldü.

Denizli'nin Tavas ilçesi ime bağlı Nikfer Mahallesi'nde tütün tarlasında aniden bastıran yağmurdan kaçarak ağaç altına sığınan 46 yaşındaki çiftçi, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Denizli'nin Tavas ilçesinde, tütün tarlasında çalışırken aniden bastıran sağanak yağıştan korunmak amacıyla bir ağacın altına sığınan 46 yaşındaki çiftçi Himmet Özkan, yıldırım çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Gün içinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağıştan ve ıslanmaktan kaçmak isteyen Özkan, tarlanın yakınında bulunan bir ağacın altına sığındı. Talihsiz adam ağacın altında beklediği esnada, bulutlardan boşalan güçlü bir yıldırım doğrudan sığındığı ağaca isabet etti. Yıldırımın taşıdığı yüksek elektrik akımına maruz kalan talihsiz çiftçi, çarpmanın etkisiyle olay yerinde feci şekilde can verdi.

Yağmurun şiddetinin artmasına rağmen eve dönmeyen Himmet Özkan'ın telefondan arayıp ulaşamayan ve durumundan şüphelenen aile bireyleri, tütün tarlasına giderek arama çalışması başlattı. Tarlaya ulaşan yakınları,

Özkan'ı sığındığı ağacın altında hareketsiz yatar halde buldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, talihsiz çiftçinin saatler önce hayatını kaybettiği netleşti. Özkan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yıldırım Çarpması, Doğal Afet, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yıldırım Çarpan Çiftçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Montella’dan istifa sorusuna yanıt Montella'dan istifa sorusuna yanıt
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi 12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
Neymar 981 gün sonra geri döndü Brezilya 3 golle lider Neymar 981 gün sonra geri döndü! Brezilya 3 golle lider
Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

23:14
Maç başlayalı saniyeler olmuştu Leroy Sane Almanya’yı öne geçirdi
Maç başlayalı saniyeler olmuştu! Leroy Sane Almanya'yı öne geçirdi
22:52
Polis Akademisi’nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin “Çorum“ diyaloğu güldürdü
Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin "Çorum" diyaloğu güldürdü
22:33
Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu
Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu?
21:35
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
20:45
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
20:06
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 23:41:54. #7.13#
SON DAKİKA: Yıldırım Çarpan Çiftçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.