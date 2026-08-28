Yıldırım Çarpmasıyla 10 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Elazığ'da ailesiyle birlikte piknik yapan 10 yaşındaki kız çocuğu, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün Cip Mesire Alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Bara Berho (10), ailesiyle birlikte piknik yapmaya gitti. Bu sırada aniden etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte mesire alanına yıldırım düştü. Düşen yıldırım, 10 yaşındaki Berho'ya isabet etti. Ağır yaralanan kız çocuğu, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahale sonrası Malatya'ya sevk edilen çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük kızın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından cenaze namazı kılınarak Asri Mezarlığına defnedildi.