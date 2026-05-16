Yıldırım Çobanı Vurdu, Hayatını Kaybetti

Batman'ın Beşiri ilçesinde yıldırımı isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban hayatını kaybetti.

Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyünde dün hayvanlarını otlatan Şakir Kaya (38), yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaya, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilip tedavi altına alınmıştı. Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek. - BATMAN