Yıldırım düşen apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
KARABÜK - Karabük'te yıldırım düşen apartmandaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mahsur kalanlar merdivenle tahliye edilirken dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kentte akşam saatlerinde gökgürültülü sağanak yağış sırasında Cumhuriyet mahallesi 79 Nolu Cadde'de bulunan 5 katlı bir apartmana yıldırım düştü. Birinci katın mutfak kısmında çıkan yangın kısa sürede büyürken İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Bina içindeki duman nedeniyle dışarıya çıkamayan üst kattakiler itfaiyenin merdiven aracıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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