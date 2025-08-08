Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Ölü

Tekirdağ Çorlu'da yıldırım düşmesi sonucu bir vatandaş hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi Kayabaşı Caddesi üzerinde yürüyüşe geçen 65 yaşındaki Ali Özel, gök gürültülü sağanak yağışa yakalandı. Bölgeye yıldırımın düşmesi neticesinde talihsiz vatandaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma tarafından yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
