Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, bebeğin ağlamasıyla fark edildi - Son Dakika
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Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, bebeğin ağlamasıyla fark edildi

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, bebeğin ağlamasıyla fark edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, 25 günlük bir bebeğin ağlaması sayesinde erken müdahaleyle söndürüldü. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, iş yeri sahibi tarafından fark edilerek itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın kısa sürede söndürülerek büyük bir felaket önlenirken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

07.03.2024 09:30  Güncelleme: 09:30
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Adana'nın Kozan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu iş yerinde çıkan yangın, 25 günlük bebeğin ağlamasıyla fark edilip erken müdahaleyle söndürüldü.

Tavşantepe Mahallesi'nde Adem Özkan'a ait iş yerinde sabah şiddetli sağanakla birlikte yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Sabah 07.00 sularında çıkan yangın, iş yeri sahibinin kızı 25 günlük İkranur bebeğin ağlaması sonucu fark edildi. Özkan ailesi hemen itfaiye ekiplerini haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını söndürerek facianın önüne geçti. İş yeri yangını sonucu maddi hasar oluşurken, Türk bayrağının yanmaması dikkat çekti.

Bebeklerinin büyük bir felaketi önlediğini aktaran Adem Özkan, "25 gün önce bebeğimiz olmuştu. Bu iş yerimin de yakında açılışını yapmak için hazırlanıyorduk. Ben uyuyordum. 07.00 gibi eşim uyandırdı. 'Yıldırım düştüğü için aşağıdan ses geldi. İş yerinden duman çıkıyor' deyince koşarak geldim. Kapıyı açınca alevler üstüme geldi. Çok şükür canımıza gelmedi. Daha önce kullandığım ürünler, kablo prizde ama bilgisayara takılı değildi. Yıldırım sonrası oluştuğunu fark ettim bu yangının. İç dekorasyon üzerine hazırlıklar yapıyordum. Bugüne şükür. Yeni bir bebeğim oldu. Normalde o saatte uyuruz; o saatte bebeğin ağlaması, onun sayesinde bu kadar az hasarla atlattık. Bayrağımız da az bir hasar aldı ama yanmaması dikkat çekti. Bugüne şükür. Allah'tan gelen bir şey" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, bebeğin ağlamasıyla fark edildi - Son Dakika

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