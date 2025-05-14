Yıldırım isabet eden asker şehit oldu: Acı haber Muş'taki ailesine ulaştı - Son Dakika
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Yıldırım isabet eden asker şehit oldu: Acı haber Muş'taki ailesine ulaştı

Yıldırım isabet eden asker şehit oldu: Acı haber Muş'taki ailesine ulaştı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yaparken yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın şehadet haberi, Muş'un Tandoğan köyündeki baba ocağına ulaştı.

14.05.2025 16:38
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Yıldırım isabet eden asker şehit oldu: Acı haber Muş'taki ailesine ulaştı

MUŞ - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yaparken yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın şehadet haberi, Muş'un Tandoğan köyündeki baba ocağına ulaştı.

Askeri yetkililer tarafından ailesine verilen acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı. 30 yaşındaki Karadağ'ın şehadet haberi, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Gözyaşlarına hakim olamayan aile fertlerini, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri teselli etmeye çalıştı. Muş Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, şehidin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın yaklaşık 6 ay önce nişanlandığı öğrenildi. Şehidin yakını Ömer Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün acı bir olayı yaşadıklarını belirterek, "Başta ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Uzman çavuşumuz Mesut Karadağ, aynı zamanda özel birlikteydi. Bugün Pençe-Kilit Harekatı Operasyonu'nda Suriye'de şehit olmuştur. Rabbim onlara gani gani rahmet etsin. Vatanımız milletimiz sağ olsun. Bu uğurdan nice nice şehitler vermişiz. Vermeye devam edeceğiz. Ayrıca devletimizin yanındayız. Devletimizin bize vermiş olduğu bütün görevlerde bulunduk. Bulunmaya devam edeceğiz. Vatan sağ olsun. Allah'a hamd ediyoruz, böyle bir mertebeye ulaşılmıştır. Şehitler her zaman Allah'ın izniyle sağdırlar ve cennetle müjdelermiş kişilerdir. Tekrardan vatan sağ olsun. Şehidimiz, halasının kızıyla nişanlıydı. 6 ay önce nişan yapmıştık. Nasip olsaydı yazın düğün düşünüyorduk. Ama takdir ilahi böyleymiş. Nasip olursa yarın resmi bir törenle şehidimizi toprağa vereceğiz. Oysaki şehitlerimiz her zaman Türk halkının kalbinde ve yüreğinde olacak. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin" dedi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Karadağ, Baba, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yıldırım isabet eden asker şehit oldu: Acı haber Muş'taki ailesine ulaştı - Son Dakika

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