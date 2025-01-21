Yıldız Dağı Kayak Merkezinde Patlama

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Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada patlamanın kayak sporcularının dinlenme odasında meydana geldiği 2 kayak sporcusunun ve 1 antrenörün hafif şekilde, 1 antrenörün ise ağır yaralandığı, patlamanın sebebinin henüz belli olmadığı bildirildi.

Yıldız Dağı Kalak Merkezinde meydana gelen patlamayla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yeri verildi:

"Buğun saat 09.20 sıralarında, Yıldızdağı Kayak Merkezinde Buruciye AŞ'ye ait otelin (Yıldızhan Otel) alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen küçük çaplı bir patlama meydana gelmiş, 2 kayak sporcusu ile 1 antrenör hafif şekilde, 1 antrenör ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralanmışlardır. Yaralılar ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanılmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Otelde de herhangi bir yangın çıkmamıştır. Patlamanın nedeni ile ilgili Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerimizce tahkikata başlanmıştır." - SİVAS