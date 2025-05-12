Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılayıcı nitelikteki paylaşım yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz Özdil hakkında hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Yılmaz Özdil şahıs hakkında bugün kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşımı nedeniyle TCK md.301 uyarınca re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Özdil, soruşturmaya ilişkin ilk yorumunu, "E, olacağı buydu" ifadeleri ile yaptı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yılmaz Özdil hakkında 'devleti aşağılayıcı paylaşım' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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