Yoga Etkinliğine Soruşturma

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Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Mardin'in Savur ilçesindeki Mor Yuhanon Dilimiyo Süryani Kilisesi'nde düzenlenen yoga etkinliği ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'ndan, yapılan yazılı açıklamada, "Mardin'in Savur ilçesindeki Mor Yuhanon Dilimiyo Süryani Kilisesi'nde düzenlenen yoga etkinliği ile ilgili olarak Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Bahsi geçen etkinlik federasyonumuzun bilgisi ve izni dışında düzenlenmiş olup, organizasyonu gerçekleştiren kişilerin federasyonumuzdan herhangi bir belge veya yetkilendirme almadıkları tespit edilmiştir. Kamuoyunun hassasiyetine duyduğumuz saygıyla olaya ilişkin detayların ortaya çıkarılması ve gerekli incelemelerin yapılması için sorumlular hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir" denildi. - ANKARA