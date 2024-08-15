Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor! Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı

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Yakınları tarafından evinde baygın bulunan 88 yaşındaki oyuncu Aydemir Akbaş, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Pek çok kez kansere yakalanan ve aynı rahatsızlık nedeniyle tedavi gören Akbaş'ın son durumunu menajeri, Haberler.com'a anlattı.

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden ve bugün evinde baygın bulunan Aydemir Akbaş'tan gelen kötü haberi yakın dostu İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından duyurdu. Tatlıses, "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımda... Siz değerli sevenlerimden Aydoşuma dua bekliyorum. Saygılarımla..." sözlerini kullandı.

"ACİL YETİŞ DEDİ, KAPIYI TEKMELEYEREK AÇTIK"

Aydemir Akbaş'ın menajerliğini yapan oyuncu Özgür Aksoy, usta oyuncunun evde başına gelenleri ve son durumunu Haberler.com'a özel olarak anlattı.

Akbaş'ın şu an yoğun bakımda olduğunu söyleyen Aksoy, "Kendisini aradım acil yetiş dedi. Yakınlarımızla beraber hızlıca evine gittik. Kapı anahtarla açılmayınca tekmeleyerek açtık. İçeri girdiğimizde kötü halde bulduk, konuşamıyordu" dedi.

"SADECE GÖZLERİYLE İLETİŞİM KURUYORDU, KÖTÜ GÖRÜNÜYOR"

Aksoy, sözlerinin devamında ise "Sadece gözleri ile iletişim kuruyordu. Nabzını ölçtük, tansiyonu 7'ye düşmüştü. Oksijen 82 ateşi ise 39 dereceydi. Hemen ambulans ile hastaneye yetiştirdik. Yoğun bakıma aldılar. Durumu şu anda kötü görünüyor. Sevenlerinden dua bekliyor" ifadelerini kullandı.