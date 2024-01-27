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Yol kenarına bırakılan tır alev alev yandı - Son Dakika
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Yol kenarına bırakılan tır alev alev yandı

Bursa'nın İznik ilçesinde arıza yapınca sürücüsünün yol kenarına bırakıp tamirci aramaya gittiği tır alev alev yandı. İznik Narlıca yolu üzerinde seyreden tırın motor kısmından çıkan yangın, kısa sürede benzin deposu ve dorse kısmına sıçradı. Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Yol kenarına bırakılan tır alev alev yandı
27.01.2024 - 14:40,
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Yol kenarına bırakılan tır alev alev yandı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde arıza yapınca sürücüsünün yol kenarına bırakıp tamirci aramaya gittiği tır alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, İznik Narlıca yolu üzerinde seyreden 42 AOD 857 dorse plakalı tır arıza yapınca sürücüsü yol kenarına bırakıp köye tamirci aramaya gitti. O sırada motor kısmından alev alan tırdaki yangın kısa sürede benzin deposu ile dorse kısmına ulaştı. Alev topuna dönen tırı görenler jandarmayı ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler alevlere kısa sürede müdahale etse de, tırı kullanılmaz hale gelmekten kurtaramadı. Jandarma ve itfaiye ekipleri çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yol kenarına bırakılan tır alev alev yandı - Son Dakika


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