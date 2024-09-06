Yol kenarındaki otomobile motosiklet çarptı

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Yol kenarında duran otomobile motosiklet çarptı: 2 yaralı

BURDUR - Burdur- Fethiye karayolunda marketten içecek almak için yol kenarında duran otomobile arkadan gelen motosikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza 22.45 sıralarında Burdur-Fethiye karayolu Bülent Ecevit Bulvarı Adliye kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere Burdur'dan Fethiye istikametine seyir halinde olan Mustafa U. idaresindeki 32 HY 948 plakalı otomobile markete girmek için emniyet şeridinde durduğu esnada aynı istikamette arkasından gelen Anıl U. idaresindeki 15 ADD 509 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Anıl U. ve yolcu olarak bulunan Gamze O. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ve motosiklet ise çekiciyle otoparka çekildi.