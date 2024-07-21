Yol kenarında tuvaletini yapmak istedi, 7 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yol kenarında tuvaletini yapmak istedi, 7 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yol kenarında tuvaletini yapmak isteyen bir adam, 7 metrelik yükseklikten dereye düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri ve jandarma bölgeye sevk edildi.

21.07.2024 22:33
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Yol kenarında tuvaletini yapmak istedi, 7 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D-020 kara yolunda yol kenarına tuvaletini yapmak için duran 57 yaşındaki adam, 7 metrelik yükseklikten dereye düşerek kafasını taşa çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

D-020 kara yolunun Karadere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Denizköy Mahallesi'ndeki yazlıklarından ikamet ettiği İstanbul'un Üsküdar ilçesine gittiği esnada tuvaleti gelen 57 yaşındaki Ahmet Yavuzer, aracını yol kenarına çekti. Tuvaletini yapmak istediği esnada yaklaşık 7 metrelik yükseklikten düşen Yavuzer'den haber alamayan yakınları bölgeye gittiğinde acı manzarayla karşılaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede sağlık ekipleri, Yavuzer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede yapılan çalışma sonrasında 57 yaşındaki adamın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Morguna sevk etti. Haberi alan yakınları ise bölgede ağlama krizleri yaşadı. Jandarma ekipleri hususa ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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