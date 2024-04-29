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Yol kenarında yemek yiyen tır şoförlerinin arasına tır daldı: 5 yaralı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yol kenarında yemek yiyen tır sürücülerinin arasına tır daldı. Kazada, 5 şahıs yaralandı.

Kaza; E 5 karayolu İskenderun ilçesi Azganlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Trafikte seyir halde ilerleyen 31 ACM 274 plakalı tır, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araçlarının yanında yemek tüketmek için mola veren tır şoförlerin arasına daldı. Kazada 5 şahıs yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları kurtararak sağlık ekibine sevk etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından yaralılar, İskenderun ve Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.