Yol kenarında yemek yiyen tır şoförlerinin arasına tır daldı: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yol kenarında yemek yiyen tır şoförlerinin arasına tır daldı: 5 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yol kenarında yemek yiyen tır sürücülerinin arasına tır daldı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, mola veren tır şoförlerinin yanına çarptı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

29.04.2024 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yol kenarında yemek yiyen tır şoförlerinin arasına tır daldı: 5 yaralı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yol kenarında yemek yiyen tır sürücülerinin arasına tır daldı. Kazada, 5 şahıs yaralandı.

Kaza; E 5 karayolu İskenderun ilçesi Azganlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Trafikte seyir halde ilerleyen 31 ACM 274 plakalı tır, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araçlarının yanında yemek tüketmek için mola veren tır şoförlerin arasına daldı. Kazada 5 şahıs yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları kurtararak sağlık ekibine sevk etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından yaralılar, İskenderun ve Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yol kenarında yemek yiyen tır şoförlerinin arasına tır daldı: 5 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
20:24 Şikeyle suçlanan takımın başkanı rakip takımı işaret etti Şikeyle suçlanan takımın başkanı rakip takımı işaret etti
16:05 Kayseri’de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede toprağa gömülü paramotor bulundu Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede toprağa gömülü paramotor bulundu
13:25 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan büyükelçiliklere “Hazırlıklı olun“ talimatı İsrail Başbakanı Netanyahu'dan büyükelçiliklere "Hazırlıklı olun" talimatı
22:43 A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim’i ziyaret etti A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim'i ziyaret etti
22:39 Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
22:12 Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor’u 4-1 mağlup etti Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti
21:43 Brüksel’de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
19:15 Esenyurt’ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü
18:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 23:15:29. #1.11#
SON DAKİKA: Yol kenarında yemek yiyen tır şoförlerinin arasına tır daldı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement