Yol Parası Olmayan İki Arkadaş Motosiklet Çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yol Parası Olmayan İki Arkadaş Motosiklet Çaldı

Yol Parası Olmayan İki Arkadaş Motosiklet Çaldı

Adana'da AMATEM'e gitmek için yol parası olmayan iki arkadaş, bir motosikleti çalarak kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şüpheliler yakalanıp tutuklandı.

18.11.2024 09:44  Güncelleme: 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da AMATEM'e kan örneği ve uyuşturucu testi için giden 2 arkadaşın yol parası olmadığı için motosiklet çalma anı saniye saniye görüntülendi. Şüpheliler yakalanıp tutuklandı.

Olay, 8 Kasım günü Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesinde bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Kadir T. (27), uyuşturucu testi, kan ve idrar örneği vermek için Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'ne (AMATEM) gitti. Buradan daha sonra arkadaşı Mehmet D. (23) ile birlikte ayrıldı.

İki şüpheli AMATEM'den eve gitmek istedi. Ancak yol parası olmayan iki şüpheli gezerken E.A.'ya (26) ait motosikleti çalmaya karar verdi. Mehmet D., gözcülük yaparken Kadir T. anahtarı üzerinde bulunan motosikleti çaldı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler motosikleti alarak bölgeden uzaklaştı.

E.A. motosikletinin çalındığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen oto hırsızlık polisleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit etti. Her iki şüphelide evlerinde yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden Mehmet D. emniyetteki ifadesinde, "Kadirle AMATEM'de karşılaştım. Bana motosikletim az ileride istersen seni de bırakayım dedi. Eve gidecek dolmuş param olmadığı için kabul ettim. Motosikletin çalıntı olduğunu bilmiyordum" dediği öne sürüldü. Kadir T. ise motosikleti çalmadığını belirtti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Uyuşturucu, Hırsızlık, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yol Parası Olmayan İki Arkadaş Motosiklet Çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:24 Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:38 Görevi devretmeye hazırlanan Biden’ın son hamlesi Putin’i küplere bindirecek Görevi devretmeye hazırlanan Biden'ın son hamlesi Putin'i küplere bindirecek
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
17:29 Adıyaman’da feci kaza üç can aldı Adıyaman'da feci kaza üç can aldı
17:25 Sürücü kursu ücretlerine dev zam Sürücü kursu ücretlerine dev zam
17:11 AK Partili Varank’tan ihracı istenen teğmenler için ’’FETÖ’’ benzetmesi AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için ''FETÖ'' benzetmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 11:11:05. #1.13#
SON DAKİKA: Yol Parası Olmayan İki Arkadaş Motosiklet Çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.