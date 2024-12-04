Yol Verme Kavgasında Kan Akdı

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Yol verme kavgasında sürücüyü hastanelik etti

Motosikletlinin, otomobil sürücüsüne saldırdığı anlar güvenlik kamerasında

ANTALYA - Antalya'da trafikte yol verme yüzünden tartışan motosikletli kuryenin, otomobil sürücüsüne saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Elleri ciddi şekilde yaralanan adam, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Muratpaşa İlçesi Yenigün Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 29 yaşındaki Mustafa Gümüş ile henüz kimliği belirlenemeyen bir motosikletli kurye arasında yol verme tartışması bir anda kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kurye, tartışmanın ardından elindeki kesici bir aletle Gümüş'e saldırarak ellerinden ciddi şekilde yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, ilk müdahalenin ardından şehir hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tarafların kısa süre tartıştıktan sonra kuryenin defalarca araca ve Mustafa Gümüşe saldırdığı anlar görüldü.

Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.