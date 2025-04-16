Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü: Hamileyim, yapma - Son Dakika
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Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü: Hamileyim, yapma

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Beylikdüzü'nde trafikte "yol verme" nedeniyle çıkan kavga caddeyi savaş alanına çevirdi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada bir kadın, "Hamileyim, yapma" diyerek bağırdı.

16.04.2025 11:25
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi Kocatepe Caddesi dün akşam saatlerinde savaş alanına döndü. İddiaya göre; cadde üzerinde seyir halindeki araçların sürücüleri arasında "yol verme" meselesinden tartışma çıktı.

"HAMİLEYİM, YAPMA"

Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Araçlarından inenler tekme ve tokatlarla birbirlerine saldırdı. O esnada kavga eden yakınlarını ayırmak için araya giren bir kadın, "Hamileyim, yapma" diyerek bağırdı. Caddedeki dehşet anları kameraya yansıdı.

Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü: Hamileyim, yapma
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü: Hamileyim, yapma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Pinokyo Net:
    toplumun 20 yılda geldiği eğitim seviyesi 57 15 Yanıtla
  • Kemal:
    öküz öküz okuz 40 2 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Kanundan korkmuyor kimse adalet bakanı goreve goreve ne zaman cozecek bu sorunları mal.gibi izliyoruz he rgun milletce 36 3 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Kendisini yolların Fatih'i sanan magandaları yollarda görmek istemiyoruz, bunlar bağrı kıllı birisine rastlamadıkları için rahatça hır çıkarabiliyorlar Allah bize rast getirmesin 26 0 Yanıtla
  • zeki69:
    Rezalet insan olun be insan 18 0 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Herkes olmuş artist, sabır, saygı, ahlak, adamlık kalmamış, sanki karşı taraf kanlı bıçaklı düşmanı, halbuki adamı tanımıyor bile, belkide çok değerli bir dost, belkide katil, yahu akıllı olun akıllı, nere gidiyorsunuz, sonuç ne oluyor, madalyamı takıyorlar? Biraz sabır. Biranlık öfke ile dolu hapishaneler. 3 0 Yanıtla
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