Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü: Hamileyim, yapma

Ramazan Demirci:

Herkes olmuş artist, sabır, saygı, ahlak, adamlık kalmamış, sanki karşı taraf kanlı bıçaklı düşmanı, halbuki adamı tanımıyor bile, belkide çok değerli bir dost, belkide katil, yahu akıllı olun akıllı, nere gidiyorsunuz, sonuç ne oluyor, madalyamı takıyorlar? Biraz sabır. Biranlık öfke ile dolu hapishaneler.