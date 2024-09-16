Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

3.Sayfa

- Yol verme tartışmasında kan aktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol verme sebebiyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Cerrah Mahallesinde meydana geldi. Sürücü Ali Çubuk ile meydanda karşıya geçmeye çalışan başka bir araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında henüz ismi belirlenemeyen şahıs elindeki tabancayla Ali Çubuk'a ateş etti. Şüpheli aracıyla kaçarken, ağır yaralanan genç yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Çubuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.