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Yola dökülen limon posası karayolunu savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 11 yaralı

Aydın'da 6 araçlı zincirleme trafik kazası

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kamyonun dorsesinden dökülen limon posasının yolu kayganlaştırması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 11 kişi ise yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Aydın Muğla karayolu Menderes Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerinde seyreden Saim Kurt idaresindeki 45 AHK 757 plakalı kamyondan limon posası dökülerek yolun kayganlaşması sonrasında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya birisi şehiriçi otobüs olmak üzere 6 araç karıştı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Alpaslan Özyılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım sağlanamazken, araçların kaza yerinden kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım tekrar sağlandı.

"Araçlar selektör yapınca durdum"

Muğla'nın Yatağan ilçesinden yüklediği limon posasını taşıyan kamyon şoförü Saim Kurt, "İlk başta döküldüğünü fark etmedim. Kapak açılmış. Yani çivileri atmış, haberim yoktu. Gece karanlık olduğu için arkadan gelen araç selektör yapınca öyle hemen durdum, fark ettim. Emniyeti aradım. Bilgi verdim durum hakkında" diye konuştu. Kamyon şoförü Saim Kurt jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.