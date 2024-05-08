Yola saçılan kaygan madde nedeniyle meydana gelen kazada anne ve çocuğu yaralandı - Son Dakika
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Yola saçılan kaygan madde nedeniyle meydana gelen kazada anne ve çocuğu yaralandı

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Ankara'da yola saçılan kaygan madde nedeniyle kontrolden çıkan motosikletten düşen anne ile çocuğu yaralandı. Kaza sonrası anları cep telefonu ile kayda alan bir kişi ise duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

08.05.2024 15:59
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Yola saçılan kaygan madde nedeniyle meydana gelen kazada anne ve çocuğu yaralandı

ANKARA - Ankara'da yola saçılan kaygan madde nedeniyle kontrolden çıkan motosikletten düşen anne ile çocuğu yaralandı. Kaza sonrası anları cep telefonu ile kayda ala bir kişi ise duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.

Kaza, Pursaklar ilçesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, motosiklette çocuğu ile ilerleyen bir kadın, yoldaki kaygan madde sebebiyle aracının kontrolünü kaybetti. Motosikletten fırlayan anne ile çocuğu yolda metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralı anne ile çocuğun genel sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı. Kaza sonrası yaşananları cep telefonu ile kayda alan bir kişi, olaya tepki göstererek sorunun çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yola saçılan kaygan madde nedeniyle meydana gelen kazada anne ve çocuğu yaralandı - Son Dakika

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