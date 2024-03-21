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Yolcu dolu minibüs bahçe duvarına çarptı: 5 yaralı

KARABÜK - Karabük'te yokuş aşağı hızla gelen minibüsün önce işçi servisinin dikiz aynasına ardından bir evin bahçesindeki duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza Yeşilmahalle Esentepe Caddesinde meydana geldi. Taşkesti Caddesi istikametine seyir halinde olan K.K. sevk ve idaresindeki 78 M 0013 plakalı minibüs yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkarak önce karşı istikametten gelen A.Y. sevk ve idaresindeki 78 S 0176 plakalı işçi servisinin dikiz aynasına ardından da bir evin bahçesindeki duvara çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada minibüste yolcu olarak bulunan N.A., U.B., B.A., O.L. ve S.K. yaralanırken olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Minibüsün işçi servisinin aynasına çarptığı anlar araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün yokuş aşağı hızla geldiği ve aynaya çarptıktan sonra manevra yaptığı yer alıyor.