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Karayolunda yolcu minibüsü yayaya çarptı: 1 ölü

DÜZCE - D-100 Karayolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya yolcu minibüsü çarptı. Kazada minibüsün çarptığı şahıs öldü.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Küçük Melen Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre D-100 Karayolu Küçük Melen üzerinde bulunan köprüde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 46 yaşındaki Samet Eker, Melenpark istikametine gitmek için D-100 Karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada havanın da yağışlı olması nedeniyle Eker'i fark edemeyen Ö.E. idaresindeki 81 ACE 526 plakalı minibüs ise çarptı. Minibüs sürücüsü Ö.E. hemen minibüsü yol kenarına çekerek 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Samet Eker'in öldüğünü belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Eker, adli tıp morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.