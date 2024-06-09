Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı - Son Dakika
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Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı

Van-Bitlis kara yolunda meydana gelen kaza sonucu, Van Gölü Firmasına ait yolcu otobüsü ile bir tır çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

09.06.2024 09:22
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Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı

BİTLİS - Van- Bitlis kara yolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen Van Gölü Firmasına ait yolcu otobüsü ile bir tır bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı - Son Dakika

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