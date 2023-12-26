 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yolcu taşıyan aracın önünü kesen taksiciler gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Yolcu taşıyan aracın önünü kesen taksiciler gözaltına alındı

Antalya'da bir acenteye bağlı olarak çalışan E.K. idaresindeki aracın yolunu korsan taksicilik yaptığı gerekçesiyle kesen 2 taksici gözaltına alındı. Araçta yapılan kontrollerde, aracın zur şirketine ait belgeli bir araç olduğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Yolcu taşıyan aracın önünü kesen taksiciler gözaltına alındı
26.12.2023 - 22:40,
Abone Ol

Yolcu taşıyan aracın önünü kesen taksiciler gözaltına alındı

Korsan taksi diye önü kesilen aracın zur şirketine ait belgeli araç olduğu anlaşıldı

ANTALYA - Antalya'da bir acenteye bağlı olarak çalışan E.K. idaresindeki aracın yolunu korsan taksicilik yaptığı gerekçesiyle kesen 2 taksici gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre otelden müşterilerini alarak havalanına gitmek üzere yola çıkan E.K.'nın yolu ticari taksi sürücüleri Y.E.G. ve Ş.Ç. tarafından kesildi. A.K. korsan taksicilik yaptığını iddia ederek evraklarını kontrol etmeye çalıştıkları gerekçesiyle iki kişi hakkında şikayetçi oldu. Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde müşteki E.K.'nın yolcu taşıma belgesinin olduğu ve acenteye bağlı müşterilerini taşıdığını ve herhangi bir olumsuz durumunun bulunmadığı tespit edildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler Y.E.G. ve Ş.Ç. isimli şahıslar hakkında " Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali" suçlarından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturmaya başlanmış, şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Antalya, Ulaşım, Gözaltı, Trafik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yolcu taşıyan aracın önünü kesen taksiciler gözaltına alındı - Son Dakika


21:03
İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51
Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:29
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
18:07
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı' eğitimlerine başladı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55
Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti

Son Dakika
21:03 İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51 Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
18:29 İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26 İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25 Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 23:15:21. #1.11#
SON DAKİKA: Yolcu taşıyan aracın önünü kesen taksiciler gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement