Yolcu taşıyan aracın önünü kesen taksiciler gözaltına alındı

Korsan taksi diye önü kesilen aracın zur şirketine ait belgeli araç olduğu anlaşıldı

ANTALYA - Antalya'da bir acenteye bağlı olarak çalışan E.K. idaresindeki aracın yolunu korsan taksicilik yaptığı gerekçesiyle kesen 2 taksici gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre otelden müşterilerini alarak havalanına gitmek üzere yola çıkan E.K.'nın yolu ticari taksi sürücüleri Y.E.G. ve Ş.Ç. tarafından kesildi. A.K. korsan taksicilik yaptığını iddia ederek evraklarını kontrol etmeye çalıştıkları gerekçesiyle iki kişi hakkında şikayetçi oldu. Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde müşteki E.K.'nın yolcu taşıma belgesinin olduğu ve acenteye bağlı müşterilerini taşıdığını ve herhangi bir olumsuz durumunun bulunmadığı tespit edildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler Y.E.G. ve Ş.Ç. isimli şahıslar hakkında " Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali" suçlarından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturmaya başlanmış, şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.