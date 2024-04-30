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Yolcunun çantasından milyonlarca liralık uyuşturucu çıktı

KONYA - Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, yolcu otobüsünde şüpheli tavırlar sergileyen bir yolcu takibe alındı. Otogarda inip kaçmaya başlayan şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, çantasından milyonlarca liralık uyuşturucu çıktı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Beyşehir ilçesinde Narkotik Şube Müdürlüğü ve Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, Konya'ya gelen şehirlerarası yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste kimlik kontrolü yapan ekipler H.B. isimli şahsın tavırlarından şüphelenerek şahsın üzerinde arama yaptı. Üzerinde herhangi bir suç unsuru bulunmayan şahsın bagaj veya başka eşyası olmadığını söylemesi üzerine bırakılarak uzaktan takibe alındı.

Uyuşturucu dolu çantayı atıp kaçmaya başladı

Otobüsün otogara gelmesi üzerine şüpheli şahıs otobüsten inip bagaj kısmından bir çanta alarak otogarın iç kısmına girdi. Burada polisleri fark eden şüpheli elindeki çantayı atarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalanan şahıs gözaltına alındı. Şahsın çantasında yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan peçeteye emdirilmiş Cannabinoid uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.