Yolda Geçen Biri Park Halindeki Otomobilin Aynasını Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yolda Geçen Biri Park Halindeki Otomobilin Aynasını Kırdı

Geniş Video İzle

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yolda geçen biri, park halindeki otomobilin dikiz aynasını tekme savurarak kırdı. Şahsın bu hareketi güvenlik kamerasına yansıdı.

23.08.2024 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yolda geçen biri park halindeki otomobilin aynasını tekme savurarak kırdı: O anlar kamerada

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yolda geçen biri, park halindeki otomobilin dikiz aynasını tekme savurarak kırdı.

Çarşamba günü Urfa Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, yol kenarında park halinde olan otomobilin dikiz aynasını tekme savurarak kırdı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden şahsın görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolda Geçen Biri Park Halindeki Otomobilin Aynasını Kırdı
Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3-sayfa, Bağlar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yolda Geçen Biri Park Halindeki Otomobilin Aynasını Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
18:47 Bakanlık, İstanbul Vaniköy’deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 00:34:37. #1.11#
SON DAKİKA: Yolda Geçen Biri Park Halindeki Otomobilin Aynasını Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement