Yolda geçmek isteyen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yolda geçmek isteyen genç kız hayatını kaybetti

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Gaziantep'te otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Fatma Zehra Özdemir, hastanede yaşamını yitirdi.

03.02.2025 16:46
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Karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı genç kız kurtarılamadı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 17 yaşındaki genç kız, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Nizip ilçesi İstasyon Mahallesi Araç Muayene İstasyonu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Fatma Zehra Özdemir'in içerisinde bulunduğu ailesinin aracı arıza yaptı. Aile, aracını yol kenarına park edip servis beklerken bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Zehra Özdemir'e, İzzet A. idaresindeki otomobil çarptı. Kaza sonrası metrelerce savrularak yere düşen genç kız ağır yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Özdemir, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Zehra Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi, Nizip Akçakent Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından defnedildi.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yolda geçmek isteyen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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