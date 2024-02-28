Yolda karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Yolda karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı

Elazığ'da, aralarında husumet bulunan S.Y. ile M.A. arasında çıkan silahlı kavgada S.Y., M.A.'ya 6 el ateş ederek ağır yaralanmasına neden oldu. Şüpheli S.Y. olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

28.02.2024 19:20
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Yolda karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da, yolda karşılaşan husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan S.Y. ile M.A. cadde üzerinde karşılaştı. Şüpheli S.Y. belinden çıkardığı tabanca ile husumetlisi M.A.'ya 6 el ateş etti. M.A. ağır yaralanırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Silahlı kavgayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli S.Y.'yi, olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Elazığ, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yolda karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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