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Yoldan çıkan hafif ticari araç 150 metreden şarampole uçtu

KARABÜK - Karabük'te seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 150 metreden şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Safranbolu Kastamonu karayolu Baba Sultan mevkiinde meydana geldi. Sürücü Emre Erdim idaresindeki 34 EG 4429 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Taklalar atarak 150 metre boş tarla üzerinde sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü yan dönen aracından kendi imkanları ile çıkarken kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altında alındı.

Trafik polisleri kazayla alakalı inceleme başlattı.