Yollar göle döndü, mahsur kalanları zabıta sırtında taşıdı

Turuncu alarm verilen İzmir'de etkili olan sağanak yağışlarda sahaya inen İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, mahsur kalan vatandaşları sırtında taşıyarak güvenli alanlara ulaştırdı. Yürekleri ısıtan görüntüler Alsancak başta olmak üzere kentin birçok noktasında yaşandı.

İzmir için verilen turuncu alarm ve etkili sağanak yağışlardan dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü'nde (AKOM) kurulan kriz masasıyla koordineli çalışan Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler gelen ihbarlara anında müdahale etti. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde suyla dolan alanda mahsur kalan vatandaşlar zabıta ekiplerince kurtarıldı. Vatandaşları kendi kamyonet ve hizmet araçlarıyla taşıyan ekiplerin çalışmaları sırasında yürekleri ısıtan görüntüler oluştu. Çekicilerin de sahada olduğu mesaide personel zaman zaman vatandaşları omuzlarında ve sırtında taşıdı.

183 personeliyle sahada yoğun mesai harcayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, trafik kazalarına ve yolda kalan araçlara da anında müdahale etti. Buca EVKA 1 bölgesinde su birikintisi içerisinde kalarak hararet yapan ve motor kısmından duman çıkan araçtaki yolcu, ekiplerce tahliye edildi. Mersinli bölgesinde alt geçitte arıza yapan bir araç güvenli alana itildi ve başka araçtan takviye yapılarak vatandaşın mağduriyeti giderildi. Homeros Bulvarı'nda meydana gelen maddi hasarlı kazaya trafik polisiyle birlikte müdahale edilerek yolun trafiğe açılması sağlandı. - İZMİR