Yollar göle döndü, mahsur kalanları zabıta sırtında taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Yollar göle döndü, mahsur kalanları zabıta sırtında taşıdı

Yollar göle döndü, mahsur kalanları zabıta sırtında taşıdı
02.02.2026 09:26  Güncelleme: 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turuncu alarm verilen İzmir'de etkili olan sağanak yağışlarda sahaya inen İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, mahsur kalan vatandaşları sırtında taşıyarak güvenli alanlara ulaştırdı.

Turuncu alarm verilen İzmir'de etkili olan sağanak yağışlarda sahaya inen İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, mahsur kalan vatandaşları sırtında taşıyarak güvenli alanlara ulaştırdı. Yürekleri ısıtan görüntüler Alsancak başta olmak üzere kentin birçok noktasında yaşandı.

İzmir için verilen turuncu alarm ve etkili sağanak yağışlardan dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü'nde (AKOM) kurulan kriz masasıyla koordineli çalışan Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler gelen ihbarlara anında müdahale etti. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde suyla dolan alanda mahsur kalan vatandaşlar zabıta ekiplerince kurtarıldı. Vatandaşları kendi kamyonet ve hizmet araçlarıyla taşıyan ekiplerin çalışmaları sırasında yürekleri ısıtan görüntüler oluştu. Çekicilerin de sahada olduğu mesaide personel zaman zaman vatandaşları omuzlarında ve sırtında taşıdı.

183 personeliyle sahada yoğun mesai harcayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, trafik kazalarına ve yolda kalan araçlara da anında müdahale etti. Buca EVKA 1 bölgesinde su birikintisi içerisinde kalarak hararet yapan ve motor kısmından duman çıkan araçtaki yolcu, ekiplerce tahliye edildi. Mersinli bölgesinde alt geçitte arıza yapan bir araç güvenli alana itildi ve başka araçtan takviye yapılarak vatandaşın mağduriyeti giderildi. Homeros Bulvarı'nda meydana gelen maddi hasarlı kazaya trafik polisiyle birlikte müdahale edilerek yolun trafiğe açılması sağlandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Zabıta, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yollar göle döndü, mahsur kalanları zabıta sırtında taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı Vatandaşlar film gibi izledi Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı! Vatandaşlar film gibi izledi
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
Sınır ticaretinde yeni dönem Bulgar levası ile alışveriş sona erdi Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi
Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler

10:01
Fatih Ürek’in cenazesine damga vuran görüntü Ünlü isim tepkisiz kalamadı
Fatih Ürek'in cenazesine damga vuran görüntü! Ünlü isim tepkisiz kalamadı
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
09:15
Tek bir şartı var Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
09:09
Bill Gates’in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
Bill Gates'in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
07:14
AK Partili Tayyar’dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
06:48
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste Türkiye’ye açık açık meydan okudular
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 10:16:43. #7.11#
SON DAKİKA: Yollar göle döndü, mahsur kalanları zabıta sırtında taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.