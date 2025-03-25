Yolsuzluk Soruşturmasında İnşaat Firmalarına El Konuldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yolsuzluk Soruşturmasında İnşaat Firmalarına El Konuldu

İstanbul'da yürütülen 'terör ve yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında, Ali Nuhoğlu ve Furkan Remzi Ceylan'a ait inşaat firmalarına el konuldu. Nuhoğlu'nun ofisinde ele geçirilen 1 milyon 300 bin dolar sonrası yapılan işlem ile firmalarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulmuş durumda.

25.03.2025 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Yolsuzluk" soruşturmasında Ali Nuhoğlu ve Furkan Remzi Ceylan'a ait inşaat firmalarına el konuldu

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında, ofisinde 1 milyon 300 bin dolar para ele geçirilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Ali Nuhoğlu'na ait inşaat firmasıyla, Furkan Remzi Ceylan'a ait inşaat firmasına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, ofisinde 1 milyon 300 bin dolar para ele geçirilen Ali Nuhoğlu'na ait 'Trend İnşaat A.Ş. ve Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile bir başka şüpheli Furkan Remzi Ceylan'a ait 'İSCON İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararı ile el konuldu.

Kaynak: İHA

İstanbul, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, İnşaat, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yolsuzluk Soruşturmasında İnşaat Firmalarına El Konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

00:32 Trump, Türkiye’ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan’dan övgüyle bahsetti Trump, Türkiye'ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan'dan övgüyle bahsetti
22:41 Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti
22:35 Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
22:03 Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
21:09 Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
09:36 Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
09:33 Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
09:31 Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
09:26 FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
09:23 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
09:15 Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
09:14 Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 01:51:34. #7.11#
SON DAKİKA: Yolsuzluk Soruşturmasında İnşaat Firmalarına El Konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement