İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında şüpheli Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı gerekçesiyle 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliye edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 10 Nisan'da tutuklanan Beyaz İnşaat'ın sahibi Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdi. Şüpheli Beyaz, daha sonra 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliye edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Yolsuzluk Soruşturmasında Kritik Gelişme: Seyfi Beyaz Tahliye Edildi - Son Dakika
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