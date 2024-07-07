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Yolu kapatıp halay çeken konvoylar, sürücüleri çileden çıkardı

BURSA - Bursa'da 2 ayrı düğün konvoyu yol keserek halay çekti. Sürücülerin çileden çıktığı anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Yaz aylarının gelmesi ile beraber ülke genelinde olduğu gibi Bursa'da da düğün merasimleri hız kazandı. Merkez Osmangazi ilçesi Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde yol kesen düğün konvoyu, araçlardan inerek yol ortasında halay çekti. Çileden çıkan sürücüler korna ile ikaz etse de sonuç alamadı.

Bir diğer düğün konvoyu da Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde lüks otomobiller ile yol kesti. 3 şeritli yol ise konvoy yüzünden bir süreliğine tek şeritten ilerledi. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.