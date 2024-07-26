Yolun ortasındaki yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyon böyle çarptı - Son Dakika
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Yolun ortasındaki yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyon böyle çarptı

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Tunceli'de yolun ortasında yaralı serçe gören Cihan Karaca isimli vatandaş araçtan inerek serçeyi kurtarmak isterken bir kamyonun çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karaca'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasını yansıdı.

26.07.2024 14:01
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Yolun ortasındaki yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyon böyle çarptı

TUNCELİ - Tunceli'de yolun ortasında yaralı serçe gören Cihan Karaca isimli vatandaş araçtan inerek serçeyi kurtarmak isterken bir kamyonun çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karaca'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasını yansıdı.

Kaza, Tunceli- Elazığ karayolu Aktuluk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşıyla karayolunda seyir halindeyken yolda yaralı serçe gören Cihan Karaca isimli vatandaş, aracı durdurarak serçeyi yoldan almak için hamle yaptı. Karayoluna çıkan Karaca'ya hareket halindeki kamyon çarptı. Olayda Karaca yaralanırken sürücünün haber vermesi üzerine kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilen Karaca'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kazanın ardından sürücü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolun ortasındaki yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyon böyle çarptı
Kaynak: İHA

Tunceli, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yolun ortasındaki yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyon böyle çarptı - Son Dakika

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