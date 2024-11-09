Otluk alanda çıkan yangın köylüler tarafından söndürüldü
ELAZIĞ - Elazığ merkeze bağlı Yolüstü köyünde kurumuş otluk alanda çıkan yangın köylüler tarafından söndürüldü.
Olay, merkeze 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yolüstü köyü sınırları içerisindeki otluk alanda meydana geldi. Gece geç saatlerde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Köylülerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yolüstü'nde Otluk Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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