Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Son 15 Günde 296 Şüpheli Yakaladı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 15 günde il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 01-15 Ocak 2024 tarihleri arasında il genelinde 309 olayda 296 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

8 milyon idari para cezası uygulandı

Ekipler 15 gün içinde 20 bin 940 şahıs ve 10 bin 207 aracın sorgulamasını yaparken 4 bin 136 araç sürücüsüne 8 milyon 53 bin 848 lira idari para cezası uyguladı, 71 araçta trafikten men edildi. İl genelinde 682 umuma açık yer denetlenirken emniyet ekipleri 55 şahsın yakalanmasını gerçekleştirdi, asayiş suçlarından 13 şahısta tutuklandı.

FETÖ-PDY üyesi 1 şüpheli tutuklandı

Terör Suçları ile Mücadele çerçevesinde ise emniyet ekiplerince, FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan 1 şüpheli şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi. Narkotik Suçları ile Mücadele çerçevesinde Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan 24 şahsa işlem yapılırken 2 şüpheli tutuklandı.

20 yabancı uyruklu şahsa işlem uygulandı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele çerçevesinde ise ekipler, 726 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusunu yaparken 300 ikamet kontrol edildi, 20 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı işlemleri tamamlanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Toplum Destekli Polislik faaliyetlerinde ise il genelinde okul, iş yeri, öğrenci, vatandaş, muhtarlar ziyaret edilerek bilgilendirme çalışması yapıldı. - YOZGAT