Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri sürücüleri bilgilendirici broşür dağıttı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak bilgilendirici broşür dağıttı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sürücüleri bilinçlendirmek ve trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla "Kış yolculuklarında hayat kurtaran 10 kural" broşürü dağıttı. Yozgat- Kayseri kara yolu Topçu Göleti mevkiinde uygulama yapan ekipler, durdurdukları araç sürücülerine broşürde yer alan kuralları anlattı.

Jandarma ekipleri, broşürde araç bakımlarının yapılması, kış lastiklerinin ve emniyet kemerinin takılması, ıslak, buzlu ve karlı yolda takip mesafesinin artırılması, yakıt deposunun dolu tutulması, hız yapılmaması, araçta zincir, çeki halatı ve takoz bulundurulması ile ani frene basılmaması gibi kuralların bulunduğu bilgileri sürücülere aktardı. - YOZGAT