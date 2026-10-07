Yozgat Karatepe\'de güvenlik önlemsiz çatı çalışması yürekleri ağza getirdi

Yozgat'ta bir binanın çatısında herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi. Yüksekte tehlikeye davetiye çıkaran görüntüler bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kent merkezinde bulunan Karatepe Mahallesi'nde inşaat ve bakım çalışması yürütülen bir binanın çatısındaki tehlikeli mesai, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının bir kez daha hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Metrelerce yükseklikte hiçbir emniyet tedbiri alınmadan yapılan çalışma, çevredeki vatandaşlar tarafından endişeyle karşılandı.

Edinilen bilgilere göre, Karatepe Mahallesi'nde bulunan çok katlı bir binanın çatı kısmında yürütülen çalışmalarda yer alan işçilerin; baret, emniyet kemeri veya yaşam halatı gibi en temel koruyucu donanımları kullanmadığı görüldü. Çatının uç noktalarında yalpalayarak hareket eden ve herhangi bir güvenlik filesi ya da korkuluk bulunmayan alanda rahat tavırlarıyla dikkat çeken işçiler, muhtemel bir faciaya davetiye çıkardı.

Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri yaşanan ihmalkarlığı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.