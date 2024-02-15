Yozgat'ta 109 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Yozgat'ta 109 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yozgat\'ta 109 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında N.Ö. isimli şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin kullandığı otomobilde yapılan aramada Bizans Dönemi'ne ait 72 sikke, 28 obje, 8 yüzük ve 1 adet mühür olmak üzere toplam 109 tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

15.02.2024 12:46  Güncelleme: 12:48
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Yozgat'ta jandarma ekipleri, bir otomobilde 109 parça tarihi eser ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde N.Ö. isimli şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin kullandığı otomobili Akdağmadeni ilçesinde durduran ekiler araçta yapılan aramada Bizans Dönemi'ne ait 72 sikke, 28 obje, 8 yüzük ve 1 adet mühür olmak üzere toplam 109 tarihi eser ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken şüpheli N.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta 109 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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