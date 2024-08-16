Yozgat'ta 14 yaşındaki çocuğu öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

3.Sayfa

Yozgat'ta 14 yaşındaki çocuğu öldürüp 2 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.

Sorgun ilçesinde dün gece meydana gelen bıçaklı saldırının ardından olay yerinden kaçan Z.E.Y. (17), emniyet güçlerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Z.E.Y. (17), dün gece Salih Paşa Camii önünde sohbet ettiği Furkan Ünal'ı (14) ve E.G.'yi bilinmeyen nedenle bıçakla yaralamıştı. Şüpheli, kendisini yakalamak isteyen M.L.'yi de (61) yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Furkan Ünal, buradaki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. - YOZGAT