Yozgat'ta 14 yaşındaki çocuğu öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Yozgat'ta 14 yaşındaki çocuğu öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Zanlı, polis tarafından kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

16.08.2024 22:05
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Yozgat'ta 14 yaşındaki çocuğu öldürüp 2 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.

Sorgun ilçesinde dün gece meydana gelen bıçaklı saldırının ardından olay yerinden kaçan Z.E.Y. (17), emniyet güçlerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Z.E.Y. (17), dün gece Salih Paşa Camii önünde sohbet ettiği Furkan Ünal'ı (14) ve E.G.'yi bilinmeyen nedenle bıçakla yaralamıştı. Şüpheli, kendisini yakalamak isteyen M.L.'yi de (61) yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Furkan Ünal, buradaki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta 14 yaşındaki çocuğu öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta 14 yaşındaki çocuğu öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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