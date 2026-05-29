Yozgat'ta 3 Yaşındaki Kız Çocuğu Kayboldu, Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Yozgat'ta 3 Yaşındaki Kız Çocuğu Kayboldu, Arama Çalışmaları Sürüyor

29.05.2026 02:54
Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde 3 yaşındaki Aybüke İnce kayboldu, arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyünün Alamettin yaylasında yaşayan Aybüke İnce, evinden uzaklaşarak gözden kayboldu. Yakınlarının durumu 112 Acil İhbar hattına bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Yozgat Valliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bugün saat 20.12'de Çayıralan ilçemiz Söbeçimen köyü Alamettin Yaylasında 3 yaşında bir kız çocuğumuzun evinden uzaklaşarak kaybolduğu ihbarının alınması üzerine Valiliğimiz koordinasyonunda; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Komando, JASAT ve Asayiş Timlerimiz, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, Yozgat AFAD ekiplerimiz ve Yozgat AFAD gönüllüleri, Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz, Kayseri JAK ve komando timlerimiz, Kayseri AFAD ekiplerimiz ve çok sayıda gönüllü vatandaşlarımızın katılımıyla başlatılan arama çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir. Çalışmalarda görev alan ekiplerimize ve gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yavrumuzun sağ salim bulunması için Devletimizin tüm imkanlarıyla arama çalışmalarımız kesintisiz sürecektir" denildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

