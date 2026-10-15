Yozgat'ta alkollü sürücüye 380 bin TL ceza kesildi, ehliyeti 5 yıl 2 ay alındı - Son Dakika
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Yozgat'ta alkollü sürücüye 380 bin TL ceza kesildi, ehliyeti 5 yıl 2 ay alındı

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Yozgat\'ta alkollü sürücüye 380 bin TL ceza kesildi, ehliyeti 5 yıl 2 ay alındı
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Yozgat'ta çevreye rahatsızlık verdiği öne sürülen sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken kovalamacada yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 380 bin TL ceza kesilirken, ehliyetine 5 yıl 2 ay el konuldu.

Yozgat'ta kurallara uymayan sürücüye 380 bin TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yurtlar mevkiinde çevreye rahatsızlık verdiği öne sürülen sürücüyü takibe aldı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaşanan kovalamacada yakalandı. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye "'dur' ihtarına uymamak, ölçüm reddi, sürücü belgesini göstermemek, yüksek sesli müzik dinlemek, karayollarında rahat ve huzuru bozma" maddelerinden toplam 380 bin TL cezai işlem uygulanarak, sürücü belgesine 5 yıl 2 ay süre ile el konuldu.

Kaynak: İHA
GüvenlikOtomobil3. SayfaYozgatGüncelCezaSuçSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • goksaluzuntas goksaluzuntas:
    ceza iyi de, fakat bu cezayı ödeyeceğine kim inanır.!? eğer ödemezse bir yaptırımı var mı.!? önemli olan o.! ödemeyecek ve zaman aşımına uğrayıp bir yıl sonra silinecek.! onun için alkollü araç kullanaının cezası hapis cezası olmalıdır.! 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yozgat'ta alkollü sürücüye 380 bin TL ceza kesildi, ehliyeti 5 yıl 2 ay alındı - Son Dakika
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