Yozgat\'ta alkollü sürücüye 380 bin TL ceza kesildi, ehliyeti 5 yıl 2 ay alındı

goksaluzuntas:

ceza iyi de, fakat bu cezayı ödeyeceğine kim inanır.!? eğer ödemezse bir yaptırımı var mı.!? önemli olan o.! ödemeyecek ve zaman aşımına uğrayıp bir yıl sonra silinecek.! onun için alkollü araç kullanaının cezası hapis cezası olmalıdır.!