Yozgat\'ta alkollü sürücüye 380 bin TL ceza kesildi, ehliyeti 5 yıl 2 ay alındı

Yozgat'ta alkollü sürücüye 380 bin TL ceza kesildi, ehliyeti 5 yıl 2 ay alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ta çevreye rahatsızlık verdiği öne sürülen sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken kovalamacada yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 380 bin TL ceza kesilirken, ehliyetine 5 yıl 2 ay el konuldu.
Yozgat'ta kurallara uymayan sürücüye 380 bin TL ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yurtlar mevkiinde çevreye rahatsızlık verdiği öne sürülen sürücüyü takibe aldı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaşanan kovalamacada yakalandı. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye "'dur' ihtarına uymamak, ölçüm reddi, sürücü belgesini göstermemek, yüksek sesli müzik dinlemek, karayollarında rahat ve huzuru bozma" maddelerinden toplam 380 bin TL cezai işlem uygulanarak, sürücü belgesine 5 yıl 2 ay süre ile el konuldu.
Kaynak: İHA
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