Yozgat\'ta çobanlar tarafından çıkarılan yangında 2 kişi gözaltına alındı

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Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dün yaklaşık 25 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangınya 2 çoban gözaltına alındı.

Çekerek ilçesine bağlı İshaklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın sonrası jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonrası yangına ateş yakan 2 çobanın sebebiyet verdiği ödlsuldıysç Savcılığın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde B.Y. (19) ve S.Y. (22) gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - YOZGAT