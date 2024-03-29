Yozgat merkezli DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Yozgat merkezli 2 ilde silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerine yönelik 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 7 adet akıllı cep telefonu, 1 adet laptop bilgisayar 3 adet flash bellek, 7 adet sim kartı ve bir miktar para ile örgüte ait dokümanlar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adli adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - YOZGAT
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El Shejaiya bölgesinde düzenlediği 2 ayrı saldırıda 17, bölgenin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda ise 8 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri, binlerce Filistinlinin ölümüne yol açan saldırılarını sürdürüyor.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün meydana gelen iki ayrı yaralama olayıyla ilgili iki şüpheli yakalandı. İlk olayda E.T. isimli kişi silahla yaralanırken, ikinci olayda A.S.Y. isimli kişi pompalı tüfekle yaralandı. Şüpheliler S.T. ve Ö.T. olarak belirlendi. Ö.T. polis tarafından gözaltına alınırken, S.T. ise firari durumda. Ayrıca, yaralama olayının gerçekleştiği iş yerinde de kurşun izleri bulundu ve saldırıyı gerçekleştiren A.T. isimli şüpheli pompalı tüfekle yakalandı. A.T'nin ifadesine göre, S.T. ve Ö.T. ile aralarında husumet bulunuyor ve saldırı bu nedenle gerçekleştirildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde avukatlık yapan Aydın Ceylan, bir binadan çıkarken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından ayağından vuruldu. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
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