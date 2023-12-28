Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama
YOZGAT - Yozgat'ta DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 Irak uyruklu şüpheli tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik 5 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 5 ırak uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
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