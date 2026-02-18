Yozgat'ta DEAŞ Üyesi 3 Kişi Yakalandı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonla DEAŞ terör örgütü üyesi şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yozgat ve Yerköy ilçesinde DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - YOZGAT
